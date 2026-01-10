Новости
Жена Павла Деревянко заявила, что не делает исключений для актера

Жена Павла Деревянко не делает исключений для актера. Об этом Зоя Фуць рассказала в юмористическом ролике в соцсетях.

На кадрах известный дончанин расслабляется в бассейне с коктейлем в руках. Зоя подходит к нему и спрашивает, женат ли он. Павел отвечает, что она его жена. На встречный вопрос о браке Зоя отвечает, что «не отдыхает с женатыми», а когда Павел напомнил ей, что является ее мужем, Зоя кокетливо заявила, что не делает исключений.

В комментариях поклонники актера положительно восприняли ролик и отметили спортивную форму 49-летнего актера.
Фото: Соцсети
