Жена Павла Деревянко заявила, что не делает исключений для актера

Фото: Соцсети

Жена Павла Деревянко не делает исключений для актера. Об этом Зоя Фуць рассказала в юмористическом ролике в соцсетях.На кадрах известный дончанин расслабляется в бассейне с коктейлем в руках. Зоя подходит к нему и спрашивает, женат ли он. Павел отвечает, что она его жена. На встречный вопрос о браке Зоя отвечает, что «не отдыхает с женатыми», а когда Павел напомнил ей, что является ее мужем, Зоя кокетливо заявила, что не делает исключений.В комментариях поклонники актера положительно восприняли ролик и отметили спортивную форму 49-летнего актера.