В Ростове-на-Дону осудят 64-летнюю автомобилистку, скрывшуюся с места ДТП

Фото: Donday

В Ростове-на-Дону завершено расследование уголовного дела в отношении 64-летней женщины, которая, управляя автомобилем, сбила велосипедистку, причинив ей тяжкий вред здоровью, а затем скрылась с места происшествия. Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Ростовской области, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Инцидент произошел в апреле 2024 года. По версии следствия, обвиняемая, двигаясь на своем автомобиле по проспекту Стачки в Ростове-на-Дону, в процессе маневра допустила столкновение с 32-летней велосипедисткой. В результате удара женщина-велосипедист получила травмы, которые были квалифицированы экспертами как тяжкий вред здоровью.Осознав серьезность произошедшего и оставив пострадавшую в беспомощном состоянии, водитель легкового автомобиля приняла решение покинуть место ДТП. Однако ее попытка избежать ответственности оказалась безуспешной – вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали нарушительницу.В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса, предусматривающим ответственность за «Оставление в опасности» и «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью, совершенное в условиях оставления места дорожно-транспортного происшествия». Максимальное наказание по одной из инкриминируемых статей может достигать семи лет лишения свободы.