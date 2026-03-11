- Задымление на мусорном полигоне в Каменске-Шахтинском ликвидировано. Новых очагов тления не зафиксировано, - добавила Антонина Пшеничная.

Фото: Антонина Пшеничная

В Каменске-Шахтинском ликвидировали задымление на мусорной свалке. Об этом сообщила министр ЖКХ по региону Антонина Пшеничная у себя в социальных сетях.Жители сообщили о задымлении утром 11 марта. Возгорание случилось на свалке по адресу переулок Полевой, 78. Площадь тления составляет примерно 50 квадратных метров. При этом открытого горения не было зафиксировано.К ликвидации задымления привлекались трактор, погрузчик и два самосвала. Специалисты устраняли очаги тления методом пересыпки грунта. К вечеру работы завершили.