В Каменске-Шахтинском ликвидировали задымление на мусорной свалке
В Каменске-Шахтинском ликвидировали задымление на мусорной свалке. Об этом сообщила министр ЖКХ по региону Антонина Пшеничная у себя в социальных сетях.
Жители сообщили о задымлении утром 11 марта. Возгорание случилось на свалке по адресу переулок Полевой, 78. Площадь тления составляет примерно 50 квадратных метров. При этом открытого горения не было зафиксировано.
К ликвидации задымления привлекались трактор, погрузчик и два самосвала. Специалисты устраняли очаги тления методом пересыпки грунта. К вечеру работы завершили.