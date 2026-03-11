Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Каменске-Шахтинском ликвидировали задымление на мусорной свалке

В Каменске-Шахтинском ликвидировали задымление на мусорной свалке
В Каменске-Шахтинском ликвидировали задымление на мусорной свалке. Об этом сообщила министр ЖКХ по региону Антонина Пшеничная у себя в социальных сетях.

Жители сообщили о задымлении утром 11 марта. Возгорание случилось на свалке по адресу переулок Полевой, 78. Площадь тления составляет примерно 50 квадратных метров. При этом открытого горения не было зафиксировано.

К ликвидации задымления привлекались трактор, погрузчик и два самосвала. Специалисты устраняли очаги тления методом пересыпки грунта. К вечеру работы завершили.

- Задымление на мусорном полигоне в Каменске-Шахтинском ликвидировано. Новых очагов тления не зафиксировано, - добавила Антонина Пшеничная.
Фото: Антонина Пшеничная
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика