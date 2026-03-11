Новости
В селе под Ростовом тушат крупный ландшафтный пожар

Очередной ландшафтный пожар произошел днем 11 марта в селе Большие Салы, расположенном в пригороде Ростова-на-Дону. Очевидцы активно публиковали в социальных сетях кадры с места событий, демонстрируя масштаб возгорания.

По имеющейся информации, пожар вспыхнул на территории, где горел камыш, и охватил площадь около 800 квадратных метров. Масштаб пожара привлек внимание даже жителей областного центра: жители Ростова-на-Дону, проживающие на улице Петренко, сообщали о сильном запахе гари. Высокий столб черного дыма был отчетливо виден за несколько километров от места происшествия.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Ростовской области, благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных служб удалось локализовать пламя спустя час после сообщения о возгорании. На данный момент проводятся мероприятия по полной ликвидации последствий пожара.
Фото: Соцсети
