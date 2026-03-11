Ростовчане требуют спилить аварийные деревья в Ворошиловском и Пролетарском районах города

Фото: Благоустройство Ростова-на-Дону

Жители трех многоквартирных домов в Ростове-на-Дону выражают крайнюю обеспокоенность состоянием деревьев, нависающих над их жилищами. Горожане обратились на сайт администрации города в раздел «Благоустройство» с требованием спилить аварийные растения, которые могут обрушиться в любой момент, представляя серьезную угрозу для жизни и имущества.Проблемные деревья расположены в двух районах города: два находятся в Ворошиловском, и еще одно – в Пролетарском.Так, жители дома №6 по улице Симферопольской бьют тревогу из-за сухого дерева, наклонившегося прямо над крышей дома и электрическими проводами. «В любой момент из-за непогоды дерево может рухнуть на нас!» – такое предостережение они направили в администрацию. Представители администрации Ворошиловского района проинформировали, что специалисты посетят указанный адрес во втором квартале 2026 года, чтобы оценить состояние дерева и принять решение о сносе или обрезке, учитывая очередь других обращений.К властям обратились и жители домов №№ 328/2 и 328/3 на проспекте 40-летия Победы. По их словам, сухое дерево, посаженное в 1975 году, скоро рухнет прямо во дворе. Осенние плоды каштана уже повреждают автомобили, а сильные порывы ветра постоянно ломают ветви. Жильцы требуют немедленно срубить дерево, однако ответа на их запрос к настоящему моменту так и не поступило.Не менее тревожная ситуация и у дома №12 по переулку Оренбургскому. Тысячелетнее дерево опасно нависло над парковочными местами, а одна из его веток уже сломана и угрожающе свисает. Жильцы опасаются, что дерево может упасть в ближайшее время. Как и в первом случае, специалисты Ворошиловского района планируют осмотреть дерево во втором квартале 2026 года.