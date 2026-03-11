В Ростовской области карантин из-за особо опасного заболевания животных ввели в двух районах

Фото: Нейросеть

В связи с выявлением особо опасного заболевания животных, в Семикаракорском и Багаевском районах Ростовской области введен карантин. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.Сообщение подчеркивает, что карантин введен с целью предотвращения дальнейшего распространения опасной инфекции. Особо опасные болезни животных – это те, что характеризуются высокой смертностью, молниеносным распространением и наносят существенный экономический ущерб. К ним, в частности, относятся африканская чума свиней, сибирская язва, бешенство, ящур и высокопатогенный грипп птиц. Несмотря на серьезность ситуации, в официальной документации не указано, какой именно недуг был обнаружен на территории области.В Семикаракорском районе очаг заболевания зафиксирован в хуторе Сусат, по адресу улица Пузикова, дом 7. В связи с этим, на данной территории введены строгие ограничительные меры. Карантинные мероприятия также распространяются на хутора Костылевка и Новоромановский, входящие в Сусатское сельское поселение. Особо отмечается, что эти ограничения не распространяются на свиноводческие хозяйства и предприятия, занимающиеся убоем, переработкой и хранением свиной продукции.Кроме того, зона карантина охватывает территорию в радиусе пяти километров от обнаруженного очага. В этот список вошли: хутор Слободской, город Семикаракорск, хутора Калинин, Сараи, Ажинов, Карповка, а также поселок Привольный.В период действия карантина на указанных территориях действуют определенные запреты, среди которых – вывоз молочной продукции, оборот некоторых продуктов животноводства и кормов. Жителям области на время карантина запрещается лечить больных восприимчивых животных.Власти Семикаракорского района получили предписание изъять всех животных, которые могут быть восприимчивы к заболеванию, а также продукцию, полученную от их убоя, в местах обнаружения очага болезни. Эти меры направлены на локализацию инфекции и предотвращение ее распространения.