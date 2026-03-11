Новости
В парке «Дружба» в Ростове восстановили подсветку памятника советским летчикам

В Ростове-на-Дону восстановили подсветку памятника советским летчикам. Об этом сообщили в городской администрации 11 марта.

Напомним, мемориальный комплекс расположен на входе в парк «Дружба» по улице Капустина. Жители начали жаловаться на состояние памятника еще год назад. По словам людей на участке нет освещения, не работает новый телевизор, а на монументе скапливается плесень.
После многочисленных жалоб жителей на проблему обратили внимание в городской администрации.

- Специалисты МКП «Ростгорсвет» завершили работы по восстановлению архитектурно-художественной подсветки памятника,- сказано в сообщении.
Фото: администрация Ростова-на-Дону
