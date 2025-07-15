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Павел Деревянко удивил своих поклонников новым образом

Павел Деревянко удивил своих поклонников новым образом
Павел Деревянко удивил своих поклонников новым образом. В социальных сетях он опубликовал фотографию, на которой предстал в брутальном стиле.

На снимке актер в синей рубашке с галстуком и темно-синих брюках. Его волосы уложены по-новому, с использованием специальных средств.

Фанаты Павла оценили его новый образ. Им понравился брутальный стиль артиста. В комментариях его даже сравнили с голливудским актером Томом Харди.

Новая стрижка Павла Деревянко сильно отличается от его привычного спортивного образа. С обновленным стильным видом он стал выглядеть более мужественно и серьезно. Вероятно, на эти изменения повлияла его будущая жена Зоя, профессионально занимающаяся модой и дизайном одежды.

Павел Деревянко родился в Таганроге. После школы поступил в техникум на повара, но не окончил его. В 15 лет начал заниматься в театральной студии. В 2000 году получил диплом актера. Известен ролями в фильмах «Брестская крепость», «Обратная сторона Луны» и в сериале «Беспринципные».
Фото: соцсети Павла Деревянко
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