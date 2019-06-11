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В Таганроге на стене дома появились портреты актера Павла Деревянко и паралимпийца Сергея Бурлакова

В Таганроге на стене дома появились портреты актера Павла Деревянко и паралимпийца Сергея Бурлакова
Таганрожец Антон Тимченко продолжает преображать скучные городские кирпичные стены в яркие картины с портретами знаменитых земляков. Очередной работой художника стали изображения актёра Павла Деревянко и паралимпийца Сергея Бурлакова.

Портреты появились на стене одного их зданий на улице Дзержинского. Размер работы составил 3,5 на 4,5 метра. По словам художника, над изображением он трудился почти неделю.
- Процесс шёл медленнее из-за жары: сложно было рисовать днём, - рассказал Антон Тимченко.

Художник работает фасадными красками, которые смешивает с колером, после чего покрывает изображение лаком. Благодаря этой технологии картины могут выдержать любые погодные условия.

Добавим, что уроженец Таганрога Павел Деревянко - известный актёр, сыгравший в нескольких знаменитых кинокартинах. Артист был номинирован на премию «Золотой орёл» за лучшую мужскую роль.

Таганрожец Сергей Бурлаков известен тем, что является мастером спорта по плаванию, легкой атлетике и пулевой стрельбе. Он является двукратным чемпионом мира по паракарате и обладателем черного пояса. При этом у Сергея нет кистей рук и ног до колена.

В планах у художника - изобразить на одной из городских стен портрет авиаконструктора Георгия Бериева.

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