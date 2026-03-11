Новости
Руководителя донского комбината подозревают в  в злоупотреблениях при гособоронзаказе 

Против одного из руководителей ФКП «Комбинат «Каменский», градообразующего предприятия города Каменск-Шахтинский, возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Предварительное следствие, проводимое УФСБ России по Ростовской области, предполагает, что подозреваемый может быть причастен к внесению недостоверных сведений в документы, касающиеся выполнения государственного оборонного заказа.

Производство, о котором идет речь, относится к продукции, пользующейся особым спросом в период проведения специальной военной операции. Детализацию по конкретным изделиям и суть вносимых в документы недостоверных сведений следствие пока не раскрывает.

«Комбинат «Каменский», основанный в 1939 году, является крупным промышленным предприятием. С 2006 года его деятельность сосредоточена на производстве оружия и боеприпасов, а также промышленных спиртов и химических жидкостей.

Правоохранительные органы продолжают расследование, устанавливая все обстоятельства произошедшего и возможную степень вины фигурантов дела.
Фото: Соцсети
