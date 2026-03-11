Новости
Житель Ростовской области на автодороге Воронеж - Тамбов сбил 64-летнего мужчину

Житель Ростовской области на автодороге Воронеж - Тамбов совершил наезд на 64-летнего мужчину, что привело к его гибели. Об этом сообщили в ГАИ Воронежской области.

Инцидент произошел в Новоусманском районе глубокой ночью 8 марта. По предварительным данным, 47-летний водитель грузовика «Мерседес Бенц» с полуприцепом «Шмитц» сбил пешехода. Пострадавший 64-летний житель Воронежа был немедленно доставлен в больницу каретой скорой помощи. Однако, несмотря на все усилия медицинских работников, мужчина скончался от полученных в результате наезда травм.

Госавтоинспекция Воронежской области подтвердила факт произошедшего и сообщила, что по данному факту проводится тщательная проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины, которые привели к этой трагической аварии.
Фото: Госавтоинспекция Воронежской области
