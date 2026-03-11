Семибалльные пробки парализовали Ростов в вечерний час пик

Фото: Яндекс.Карты

Дорожная ситуация в Ростове-на-Дону вечером 11 марта оказалась крайне напряженной. По данным онлайн-сервиса «Яндекс.Карты», город сковали пробки масштаба семи баллов, что парализовало движение практически во всех районах.Особо сложная обстановка сложилась в центре города. Серьезные заторы наблюдаются на проспекте Ворошиловском, Большой Садовой, Красноармейской, проспекте Кировском и прилегающих улицах. Движение существенно затруднено на проспекте Михаила Нагибина, Шеболдаева, улицах Таганрогской, Зоологической, Вавилова и Немировича-Данченко.Аналогичная картина наблюдается и в других частях города. Большие пробки образовались на улицах Стачки, Мадояна, Еременко, Малиновского, Доватора и Солженицына.Усугубляют дорожный коллапс многочисленные дорожно-транспортные происшествия. Так, авария на улице Малиновского в районе кольца на Доватора значительно замедлила движение. Еще одно ДТП на улице Менжинского практически остановило транспортный поток, скорость движения на данном участке не превышает 10 километров в час.