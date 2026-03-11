Впервые за 4 года солнечная активность снизилась до рекордных значений

Фото: DonDay

Солнечная активность снизилась до рекордных значений впервые за 3,5 года. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.По данным экспертов, среднемесячное число солнечных пятен снизилось за первые два месяца 2026 года до 78.2. Показатель считается самым низким с августа 2022 года, когда было зафиксировано значение 74.6. На сегодняшний день глобальная активность Солнца падает быстрее прогнозов.Напомним, ранее астроном из Ростова объяснил, что снижение солнечной активности может привести к глобальному похолоданию климата. Также не исключено, что активность снизится, а температура, наоборот, вырастет.