В Волгодонске СК начал проверку по факту потопов в квартире многодетной семьи

В Волгодонске СК начал проверку по факту потопов в квартире многодетной семьи


В Волгодонске Следком проверит управляющую компанию из-за дырявой крыши в МКД. Следовали отреагируют на крик о помощи многодетной семьи, которая рассказала о проблемах в Интернете.

Как сообщили в надзорном ведомстве, люди вынуждены жить в условиях постоянных затоплений — дождевая вода течет прямо им на головы, так как крыша не останавливает капли. Все льется через чердак, потолки протекают.

Все это создает риск короткого замыкания и пожаров, а потолки и стены покрылись плесенью. Ею дышат родители и дети.

В связи с ситуацией СК организовал доследственную проверку по факту нарушения жилищных прав семьи.
Фото: СУ СК по Ростовской области
