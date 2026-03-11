В Волгодонске СК начал проверку по факту потопов в квартире многодетной семьи

Фото: СУ СК по Ростовской области

В Волгодонске Следком проверит управляющую компанию из-за дырявой крыши в МКД. Следовали отреагируют на крик о помощи многодетной семьи, которая рассказала о проблемах в Интернете.Как сообщили в надзорном ведомстве, люди вынуждены жить в условиях постоянных затоплений — дождевая вода течет прямо им на головы, так как крыша не останавливает капли. Все льется через чердак, потолки протекают.Все это создает риск короткого замыкания и пожаров, а потолки и стены покрылись плесенью. Ею дышат родители и дети.В связи с ситуацией СК организовал доследственную проверку по факту нарушения жилищных прав семьи.