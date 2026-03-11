В Аксайском районе потушили крупный пожар сухой травы

Фото: Соцсети

Днем 11 марта в Аксайском районе Ростовской области произошел крупный пожар сухой травы. Как сообщили в МБУ АР «УЧПС», возгорание началось на окраине улицы Советской в станице Грушевской, о чем сообщили обеспокоенные жители Грушевского сельского поселения.К моменту прибытия пожарных расчетов огонь успел распространиться на значительную площадь – 150 квадратных метров. На тушение были оперативно направлены пожарные подразделения из Аксайского района и города Новочеркасска. По информации спасателей, угрозы жилым домам и населенному пункту в ходе тушения не возникало. Спустя примерно час пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание камыша.Этот инцидент особенно актуален в свете приближающегося пожароопасного сезона. Напомним, что с 6 апреля на территории всей Ростовской области вводится особый противопожарный режим. Спасатели уже утвердили список из 457 населенных пунктов, которые находятся под особой угрозой лесных и ландшафтных возгораний.Специалисты настаивают, что до начала этого периода муниципалитетам необходимо оперативно устранить ряд выявленных нарушений. К ним относятся: несвоевременный покос сухой травы и уборка мусора, отсутствие или неудовлетворительное состояние лесополос, а также плохое состояние наружного противопожарного водоснабжения.