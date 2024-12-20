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Павел Деревянко восхитил фанатов образом «Тotal black»

Павел Деревянко восхитил фанатов образом «Тotal black»
Уроженец Таганрога Павел Деревянко восхитил фанатов в образе «Тotal black». Актер опубликовал новую фотосессию в соцсетях.

Для снимков Деревянко выбрал брутальный лук. Он надел: черные пиджак, рубашку, галстук и брюки. Актер смотрит в камеру с загадочным взглядом.

- Хочу поскандалить!,- пишет сам Деревянко.

В комментариях фанаты подметили, что актер выглядит «по-пацански» и похвалили актера за интересный образ.

Павел Деревянко уроженец Таганрога. Актер имеет в арсенале множество наград за свою профессиональную деятельность. В личной жизни у актера тоже все хорошо. Сейчас он встречается с девушкой по имени Зоя. Павел также воспитывает двух дочерей — 12-летнюю Варю и 9-летнюю Сашу от прошлого брака. Со своей супругой он развелся несколько лет назад.
Фото: СоцСети
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