Павел Деревянко восхитил фанатов образом «Тotal black»

Фото: СоцСети

Уроженец Таганрога Павел Деревянко восхитил фанатов в образе «Тotal black». Актер опубликовал новую фотосессию в соцсетях.Для снимков Деревянко выбрал брутальный лук. Он надел: черные пиджак, рубашку, галстук и брюки. Актер смотрит в камеру с загадочным взглядом.- Хочу поскандалить!,- пишет сам Деревянко.В комментариях фанаты подметили, что актер выглядит «по-пацански» и похвалили актера за интересный образ.Павел Деревянко уроженец Таганрога. Актер имеет в арсенале множество наград за свою профессиональную деятельность. В личной жизни у актера тоже все хорошо. Сейчас он встречается с девушкой по имени Зоя. Павел также воспитывает двух дочерей — 12-летнюю Варю и 9-летнюю Сашу от прошлого брака. Со своей супругой он развелся несколько лет назад.