В Ростовской области в 2026 году родилась первая тройня

Фото: перинатальный центр ро.

В Ростовской области родилась первая тройня в 2026 году. Об этом сообщили сотрудники перинатального центра.Роды начались 6 марта и продлились час. Мать выносила детей около 8 месяцев. Роды приш8лось начать раньше, поскольку один ребенок плохо питался. Операцию провели путем кесарево-сечения.Первая девочка - Дарина родилась с весом в 1300 граммов, вторая Арина - 2200 граммов, и Таисия -1900 граммов.Мама с новорожденными чувствуют себя хорошо и скоро их ждет выписка.