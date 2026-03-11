Новости
В Ростовской области в 2026 году родилась первая тройня

В Ростовской области родилась первая тройня в 2026 году. Об этом сообщили сотрудники перинатального центра.

Роды начались 6 марта и продлились час. Мать выносила детей около 8 месяцев. Роды приш8лось начать раньше, поскольку один ребенок плохо питался. Операцию провели путем кесарево-сечения.

Первая девочка - Дарина родилась с весом в 1300 граммов, вторая Арина - 2200 граммов, и Таисия -1900 граммов.

Мама с новорожденными чувствуют себя хорошо и скоро их ждет выписка.
Фото: перинатальный центр ро.
