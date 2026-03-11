Фото: DonDay

На Дону мужчина зарезал своего приятеля в ходе пьяной ссоры. Инцидент произошел в Новошахтинске 8 марта.Ссора между мужчинами возникла во время совместного отдыха и употребления алкоголя. В порыве гнева подозреваемый сначала избил товарища кулаками, а затем несколько раз ударил ножом в грудь. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.Подозреваемый скрылся с места преступления, однако вскоре был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 мая включительно.