Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Перед судом предстанет мужчина, который стрелял в детей на мотоциклах в Ростовской области

Перед судом предстанет мужчина, который стрелял в детей на мотоциклах в Ростовской области
В Ростовской области будут судить 44-летнего мужчину. Его обвиняют по статье «Хулиганство».

Инцидент произошел в Обливском районе в августе 2025 года. По версии следствия, в тот день мужчина находился на улице. Местный житель разозлился, что мимо его дома проезжают подростки на мотоциклах. Он достал пневматическое оружие и несколько раз выстрелил в сторону одного из несовершеннолетних.
В результате случившегося мужчина причинил подростку моральный вред.

Как сообщили в региональном следкоме, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика