Перед судом предстанет мужчина, который стрелял в детей на мотоциклах в Ростовской области

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области будут судить 44-летнего мужчину. Его обвиняют по статье «Хулиганство».Инцидент произошел в Обливском районе в августе 2025 года. По версии следствия, в тот день мужчина находился на улице. Местный житель разозлился, что мимо его дома проезжают подростки на мотоциклах. Он достал пневматическое оружие и несколько раз выстрелил в сторону одного из несовершеннолетних.В результате случившегося мужчина причинил подростку моральный вред.Как сообщили в региональном следкоме, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.