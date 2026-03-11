Одна женщина погибла, двое пострадали в результате пожара в летней кухне в Ростовской области

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Вечером 10 марта в поселке Матвеев Курган Матвеево-Курганского района произошел трагический пожар в летней кухне частного дома. В результате инцидента погибла одна женщина, еще две получили серьезные травмы. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Ростовской области.Сообщение о возгорании поступило от случайных прохожих, которые услышали треск шифера и почувствовали запах дыма. Прибыв на место, они увидели, что летняя кухня во дворе дома полыхает.На момент прибытия пожарных расчетов, пламя охватило площадь в 25 квадратных метров. Для ликвидации возгорания были задействованы семь огнеборцев на трех автоцистернах.В момент пожара в летней кухне находились три женщины. Одной из них, 20-летней девушке, удалось самостоятельно выбраться через окно. Хозяйка дома, 42-летняя женщина, была эвакуирована спасателями. К сожалению, 35-летнюю женщину спасти не удалось. Причины ее гибели устанавливаются.Пострадавшие женщины были госпитализированы. По информации ведомства, они находятся в реанимации.