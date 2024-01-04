Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Жена Карпина рассказала, что тренер ФК «Ростов» любит кушать в новогоднюю ночь

Жена Карпина рассказала, что тренер ФК «Ростов» любит кушать в новогоднюю ночь
Жена Валерия Карпина – Дарья –рассказала, что любит есть Георгиевич в новогоднюю ночь. По словам молодой мамы, тренер ФК «Ростов» не против полакомиться майонезными салатами, а именно – оливье и рыбой под шубой. Если же пара в этот период куда-то уезжает, то предпочитает «тещины соленые огурчики».

Все болельщики «желто-синих» обожают семью Карпина. Они не раз отмечали профессионализм Валерия Карпина и мудрость его супруги.
Фото: соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.