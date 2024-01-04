Жена Карпина рассказала, что тренер ФК «Ростов» любит кушать в новогоднюю ночь

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Жена Валерия Карпина – Дарья –рассказала, что любит есть Георгиевич в новогоднюю ночь. По словам молодой мамы, тренер ФК «Ростов» не против полакомиться майонезными салатами, а именно – оливье и рыбой под шубой. Если же пара в этот период куда-то уезжает, то предпочитает «тещины соленые огурчики».Все болельщики «желто-синих» обожают семью Карпина. Они не раз отмечали профессионализм Валерия Карпина и мудрость его супруги.