Супруга главного тренера ФК «Ростов» Дарья Карпина поделилась трогательным фото с мужем

Фото: соцсети Дарьи Карпиной

Жена главного тренера футбольного клуба «Ростов» Дарья Карпина поделилась трогательным совместным фото. Супруги 10 июня отмечают деревянную свадьбу - пять лет со дня бракосочетания. По случаю важной даты Дарья опубликовала пост на странице в соцсети.– У нас на днях – пять лет со дня свадьбы! - написала Дарья.Напомним, Дарья стала третьей женой Валерия Карпина. Они поженились летом 2017 года, а спустя год, в сентябре, супруга тренера «желто-синих» подарила ему дочку. В 2020-м у них родился еще один малыш. У Дарьи есть также дочь от первого брака, у Валерия – две.