Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Супруга главного тренера ФК «Ростов» Дарья Карпина поделилась трогательным фото с мужем

Супруга главного тренера ФК «Ростов» Дарья Карпина поделилась трогательным фото с мужем

Жена главного тренера футбольного клуба «Ростов» Дарья Карпина поделилась трогательным совместным фото. Супруги 10 июня отмечают деревянную свадьбу - пять лет со дня бракосочетания. По случаю важной даты Дарья опубликовала пост на странице в соцсети.

– У нас на днях – пять лет со дня свадьбы! - написала Дарья.

Напомним, Дарья стала третьей женой Валерия Карпина. Они поженились летом 2017 года, а спустя год, в сентябре, супруга тренера «желто-синих» подарила ему дочку. В 2020-м у них родился еще один малыш. У Дарьи есть также дочь от первого брака, у Валерия – две.
Фото: соцсети Дарьи Карпиной
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.