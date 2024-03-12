Жена главного тренера «Ростова» рассказала, что с ее мужем пытались сфотографироваться в туалете

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С главным тренером «Ростова» пытались сфотографироваться в туалете. Об этом 11 января в социальных сетях сообщила его жена Дарья Карпина.Дарья рассказала, что некоторые поклонники просят сфотографироваться с Валерием Карпиным и доставляют неудобства. Так, однажды три девушки поджидали тренера у туалета в ресторане. По словам жены специалиста, как-то женщина подошла в ресторане с видеозвонком от родственника.- Одна немолодая дама подошла к нашему столику в ресторане с видеозвонком от своего родственника. Мол, что-то он хочет передать Валерию Георгиевичу, — сообщила Дарья.Напомним, что 8 марта «Ростов» обыграл «Краснодар» на домашнем стадионе. Эта была вторая подряд победа для донского клуба. Благодаря ей «желто-синие» поднялись на девятое место в турнирной таблице РПЛ.