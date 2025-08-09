Новости
Стало известно, почему игрока "Ростова" Евгения Чернова нет в заявках на матчи

Стало известно, по какой причине Евгений Чернов не принимает участие в матчах с «Ростовом». Эту информацию предоставил агент футболиста Александр Маньяков.

В сезоне-2025/26 32-летний защитник вернулся из аренды в «Ростове» после выступления за «Балтику». Болельщики ожидали увидеть Чернова на поле в составе «Ростова», но этого не произошло. За три тура в Российской Премьер-Лиге и Кубке России футболист ни разу не был включён в заявку. При этом он продолжает тренироваться с командой.

Чернов не вышел на поле из-за решения тренерского штаба сделать ставку на перспективных футболистов.

- У него ещё год контракта, и мы благодарны «Ростову» за их отношение, так как Чернов продолжает тренироваться с командой. Но нам чётко сказали: «Ищите новую команду», - рассказал агент "РБ Спорт".
