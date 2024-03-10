Дарья Карпина поделилась фото после победы ФК «Ростов» над «Краснодаром»

Фото: Соцсети.

Жена тренера ФК «Ростов» опубликовала фото после матча с «Краснодаром». Дарья Карпина поделилась снимками 8 марта в соцсетях.В кадре певица красуется на фоне «Ростов Арены», держа в руках охапку тюльпанов. Вероятно, в Международный женский день Карпину порадовал муж.- С победой, «желто-синие»! - написала Дарья.В комментариях подписчики присоединились к поздравлениям и пожелали дальнейших успехов команде.Напомним, ФК «Ростов» победил на домашнем стадионе «Краснодар». Победа 8 марта стала для клуба второй подряд. Благодаря ей «желто-синие» оказались на втором месте в таблице РПЛ.