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Дарья Карпина поделилась фото после победы ФК «Ростов» над «Краснодаром»

Дарья Карпина поделилась фото после победы ФК «Ростов» над «Краснодаром»
Жена тренера ФК «Ростов» опубликовала фото после матча с «Краснодаром». Дарья Карпина поделилась снимками 8 марта в соцсетях.

В кадре певица красуется на фоне «Ростов Арены», держа в руках охапку тюльпанов. Вероятно, в Международный женский день Карпину порадовал муж.

- С победой, «желто-синие»! - написала Дарья.

В комментариях подписчики присоединились к поздравлениям и пожелали дальнейших успехов команде.

Напомним, ФК «Ростов» победил на домашнем стадионе «Краснодар». Победа 8 марта стала для клуба второй подряд. Благодаря ей «желто-синие» оказались на втором месте в таблице РПЛ.
Фото: Соцсети.
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