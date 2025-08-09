В Ростове из-за атаки беспилотников загорелся ЖК «Левобережье»
В Ростове-на-Дону из-за атаки беспилотников загорелся ЖК «Левобережье». Происшествие случилось около 23:00.
Вечером горожан напугал громкий взрыв. Выглянув в окно люди услышали крики и куски бетона на асфальте. На 18-м этаже многоэтажки вспыхнул пожар.
- На месте работают оперативные службы. Из работу координирует Сергей Бодряков,- сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
По предварительным данным, погибших и раненых нет. Информацию уточняют.