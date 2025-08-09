Новости
В Ростове из-за атаки беспилотников загорелся ЖК «Левобережье»

В Ростове-на-Дону из-за атаки беспилотников загорелся ЖК «Левобережье». Происшествие случилось около 23:00.

Вечером горожан напугал громкий взрыв. Выглянув в окно люди услышали крики и куски бетона на асфальте. На 18-м этаже многоэтажки вспыхнул пожар.

- На месте работают оперативные службы. Из работу координирует Сергей Бодряков,- сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По предварительным данным, погибших и раненых нет. Информацию уточняют.
Фото: DonDay.ru.
