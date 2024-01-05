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Дарья Карпина рассказа как тяжело ей приходится быть женой главного тренера ФК «Ростов». Девушка поделилась в социальной сети как ей трудно переживать разлуку с мужем во время его длительных командировок.- Быть женой тренера сразу двух команд тяжело. Начиная от эмоционального фона, заканчивая постоянными разлуками с семьей, - написала ДарьяЭтот Новый год все составом семья Карпиных отправилась отмечать в теплые края. Жена главного тренера «желто-синих» делиться семейными фотографиями веселого времяпрепровождения. Дарья и Валерий женаты уже шесть лет и воспитывают двух дочерей.