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Дарья Карпина рассказа как тяжело ей приходится быть женой главного тренера ФК «Ростов»

Дарья Карпина рассказа как тяжело ей приходится быть женой главного тренера ФК «Ростов»
Дарья Карпина рассказа как тяжело ей приходится быть женой главного тренера ФК «Ростов». Девушка поделилась в социальной сети как ей трудно переживать разлуку с мужем во время его длительных командировок.

- Быть женой тренера сразу двух команд тяжело. Начиная от эмоционального фона, заканчивая постоянными разлуками с семьей, - написала Дарья

Этот Новый год все составом семья Карпиных отправилась отмечать в теплые края. Жена главного тренера «желто-синих» делиться семейными фотографиями веселого времяпрепровождения. Дарья и Валерий женаты уже шесть лет и воспитывают двух дочерей.
Фото: Соцсети
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