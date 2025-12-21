В Ростовской области из-за тумана и гололеда продлили желтый уровень погодной опасности

Фото: скриншот

В связи с туманом и гололедом в Ростовской области объявлен желтый уровень погодной опасности, который был продлен. Об этом проинформировали метеорологи из российского Гидрометцентра.Желтый уровень означает, что погодные условия могут быть рискованными, с вероятностью осадков, гроз и усиления ветра, а также с возможностью как высоких, так и низких температур. Зачастую данный уровень объявляется при сильном ветре.Метеорологи предупреждают о гололедице в Ростовской области до 13:00 22 декабря, а затем снова до 18:00 24 декабря. Туман ожидается с 21:00 21 декабря до 13:00 22 декабря.В подобных условиях управление транспортными средствами для водителей становится более затруднительным, а для пешеходов перемещение по улицам представляет опасность. Службы спасения советуют участникам дорожного движения проявлять предельную внимательность, соблюдать увеличенную дистанцию и придерживаться умеренной скорости. Пешеходам рекомендуется снять наушники и пересекать проезжую часть только в установленных местах.