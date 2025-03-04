Землю торгового дома «Ростагро» в Ростовской области продают на торгах

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Недвижимость ООО Торгового дома «Ростагро» выставили на торги. На аукционе оказались два участка, которые находятся под Азовом в поселке Овощном.Общая стоимость лотов составляет почти 5 миллионов рублей. За эти деньги покупатель суммарно получит 12 соток земли. Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 апреля.ООО Торговый дом «Ростагро» было зарегистрировано в августе 2013 года в Ростове-на-Дону. Компания занималась производством удобрений. Весной 2023-го организацию признали банкротом.