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Землю торгового дома «Ростагро» в Ростовской области продают на торгах

Землю торгового дома «Ростагро» в Ростовской области продают на торгах
Недвижимость ООО Торгового дома «Ростагро» выставили на торги. На аукционе оказались два участка, которые находятся под Азовом в поселке Овощном.

Общая стоимость лотов составляет почти 5 миллионов рублей. За эти деньги покупатель суммарно получит 12 соток земли. Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 апреля.

ООО Торговый дом «Ростагро» было зарегистрировано в августе 2013 года в Ростове-на-Дону. Компания занималась производством удобрений. Весной 2023-го организацию признали банкротом.
Фото: Ростов.Ру
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