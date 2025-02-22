Оборудование обанкротившегося хлебозавода из Ростова выставили на аукцион

Фото: Ростов.Ру

На торги выставили оборудование обанкротившегося ООО «Атлас» из Ростова. Имущество хлебного завода суммарно пытаются продать за миллион рублей.На аукционе оказались сразу 11 лотов. В них вошли упаковочные машины, варочные котлы, передвижные компрессоры, холодильный шкаф и т. д.Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 апреля. Результаты подведут в тот же день.ООО «Атлас» было зарегистрировано в апреле 2013 года в Ростове-на-Дону. Компания занималась производством сухарей, печенья, хлеба и различных мучных кондитерских изделий. Организации признали банкротом в июне 2024 года из-за финансовых трудностей.