Оборудование обанкротившегося хлебозавода из Ростова выставили на аукцион
На торги выставили оборудование обанкротившегося ООО «Атлас» из Ростова. Имущество хлебного завода суммарно пытаются продать за миллион рублей.
На аукционе оказались сразу 11 лотов. В них вошли упаковочные машины, варочные котлы, передвижные компрессоры, холодильный шкаф и т. д.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 апреля. Результаты подведут в тот же день.
ООО «Атлас» было зарегистрировано в апреле 2013 года в Ростове-на-Дону. Компания занималась производством сухарей, печенья, хлеба и различных мучных кондитерских изделий. Организации признали банкротом в июне 2024 года из-за финансовых трудностей.