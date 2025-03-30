Землю и общежитие «Шахты Ростовской» второй раз не смогли продать на аукционе

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На аукционе второй раз не смогли продать недвижимость обанкротившегося ООО «Шахта Ростовская». Результаты аукциона подвели 28 марта.На торгах находился участок размером 20 соток в городе Гуково. Вместе с ним покупатель мог получить жилое здание площадью почти 900 квадратных метров.Стоимость лота оценили в 19 миллионов рублей. Однако эта сумма никого не заинтересовала. Торги несостоялись из-за отсутствия заявок на участие.ООО «Шахта Ростовская» было зарегистрировано в городе Гуково в 2017 году. В декабре 2024-го угольно-добывающее предприятие признали банкротом.