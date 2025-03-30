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Землю и общежитие «Шахты Ростовской» второй раз не смогли продать на аукционе

Землю и общежитие «Шахты Ростовской» второй раз не смогли продать на аукционе
На аукционе второй раз не смогли продать недвижимость обанкротившегося ООО «Шахта Ростовская». Результаты аукциона подвели 28 марта.

На торгах находился участок размером 20 соток в городе Гуково. Вместе с ним покупатель мог получить жилое здание площадью почти 900 квадратных метров.

Стоимость лота оценили в 19 миллионов рублей. Однако эта сумма никого не заинтересовала. Торги несостоялись из-за отсутствия заявок на участие.

ООО «Шахта Ростовская» было зарегистрировано в городе Гуково в 2017 году. В декабре 2024-го угольно-добывающее предприятие признали банкротом.
Фото: Онлайн.Карты
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