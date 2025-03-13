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Оборудование «Шахты Ростовской» снова выставили на аукцион

Оборудование «Шахты Ростовской» снова выставили на аукцион
На торги второй раз выставили оборудование обанкротившегося ООО «Шахта Ростовская». После неудачной попытки продажи стоимость лота снизили почти на 400 тысяч рублей — до 4,4 миллиона рублей.

С молотка также пытаются продать бурильную установку, погрузочную машину, трансформатор и т. д. Всего на аукционе оказалась 31 единица имущества.

Заявки на участие в торгах принимаются с 24 февраля по 28 марта. Результаты подведут 31 марта.

ООО «Шахта Ростовская» было зарегистрировано в городе Гуково в 2017 году. В декабре 2024-го угольно-добывающее предприятие признали банкротом. Кредиторы потребовали от организации выплатить им более 300 миллионов рублей.
Фото: соцсети
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