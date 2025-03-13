Оборудование «Шахты Ростовской» снова выставили на аукцион

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На торги второй раз выставили оборудование обанкротившегося ООО «Шахта Ростовская». После неудачной попытки продажи стоимость лота снизили почти на 400 тысяч рублей — до 4,4 миллиона рублей.С молотка также пытаются продать бурильную установку, погрузочную машину, трансформатор и т. д. Всего на аукционе оказалась 31 единица имущества.Заявки на участие в торгах принимаются с 24 февраля по 28 марта. Результаты подведут 31 марта.ООО «Шахта Ростовская» было зарегистрировано в городе Гуково в 2017 году. В декабре 2024-го угольно-добывающее предприятие признали банкротом. Кредиторы потребовали от организации выплатить им более 300 миллионов рублей.