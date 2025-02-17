Землю и общежитие «Шахты Ростовской» не смогли продать на торгах

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С молотка не смогли продать имущество обанкротившегося угольно-добывающего предприятия ООО «Шахта Ростовская». Результаты аукциона подвели 17 февраля.В середине января на торги выставили два лота общей стоимостью более 26 миллионов рублей. В числе продаваемого оказался участок размером 20 соток в городе Гуково. Вместе с ним покупатель мог получить жилое здание площадью почти 900 квадратных метров. Также в числе продаваемого находилось оборудование предприятия: бурильная установка, погрузочная машина и т. д.Принять участие в аукционе можно было на протяжении месяца. Однако за это время предложение никого не заинтересовало.ООО «Шахта Ростовская» было зарегистрировано в городе Гуково в 2017 году. В декабре 2024-го угольно-добывающее предприятие признали банкротом.