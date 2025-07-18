Фото: Правительство РО.

На улице Луговой в Ростове-на-Дону появится специализированная стоянка для большегрузов — решение, которое положит конец многолетнему хаосу и стихийным парковкам на важной транспортной артерии города.Инициатором изменений стал глава региона Юрий Слюсарь, лично посетивший левобережную промзону и оценивший проект на месте.📍 Луговая соединяет Ростовское транспортное кольцо с центром города и левобережьем. Из-за потока фур, направляющихся в портовые терминалы, улица регулярно перегружается, создавая помехи для движения.💡 Теперь проблема решается комплексно:– частный инвестор реализует проект стоянки на 7,5 га по ул. 1-й Луговой, 44;– будет создано около 400 машино-мест с полноценной инфраструктурой — душевые, туалеты, питание;– первый участок (на 50 мест) откроется уже в июле, весь объект заработает до конца года.🚦 По поручению Юрия Слюсаря:– Минтранс и ГИБДД отработают схему движения;– будут установлены дорожные знаки и информационные щиты;– введена электронная очередь на разгрузку.«Важно, чтобы улица не парализовалась, а водители имели нормальные условия. Всё должно быть синхронизировано с запуском парковки», — отметил губернатор.🔹 Этот проект — ещё один пример практичного подхода власти на Дону, когда решение принимается не на бумаге, а в поле — с выездом, оценкой и точными поручениями.Ростовская область продолжает наводить порядок в транспортной инфраструктуре — с заботой о людях и бизнесе.