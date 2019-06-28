Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Замглавы администрации по вопросам транспорта назначили в Ростове

Замглавы администрации по вопросам транспорта назначили в Ростове
Пост замглавы администрации Ростова по вопросам транспорта и дорожного хозяйства занял Константин Солонский. О новом назначении стало известно 2 июля.

Ранее эту должность занимал Евгений Лебедев. Он работал с 2014-го по 2018 год. Чиновник уволился по собственному желанию сразу после краха транспортной реформы. Ростовчане ещё долго будут ассоциировать его имя с отсутствием автобусов на маршрутах и часовыми простоями на остановках.

Евгений Солонский окончил вуз по специальностям «Инженер» и «Экономист-менеджер». Также имеет диплом по направлению «Технология транспортных процессов». В 2002 году он стал работать в научно-исследовательском институте, изучая проблемы дорожно-транспортного комплекса, затем - в городском департаменте автодорог и организации дорожного движения.

Через какое-то время Солонского назначили на пост замглавы администрации Новочеркасска.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.