Замглавы администрации по вопросам транспорта назначили в Ростове



Пост замглавы администрации Ростова по вопросам транспорта и дорожного хозяйства занял Константин Солонский. О новом назначении стало известно 2 июля.



Ранее эту должность занимал Евгений Лебедев. Он работал с 2014-го по 2018 год. Чиновник уволился по собственному желанию сразу после краха транспортной реформы. Ростовчане ещё долго будут ассоциировать его имя с отсутствием автобусов на маршрутах и часовыми простоями на остановках.



Евгений Солонский окончил вуз по специальностям «Инженер» и «Экономист-менеджер». Также имеет диплом по направлению «Технология транспортных процессов». В 2002 году он стал работать в научно-исследовательском институте, изучая проблемы дорожно-транспортного комплекса, затем - в городском департаменте автодорог и организации дорожного движения.



Через какое-то время Солонского назначили на пост замглавы администрации Новочеркасска.