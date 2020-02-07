В Шахтах назначили и.о. замглавы администрации



Исполняющего обязанности заместителя главы городской администрации назначили в Шахтах. Пост занял 36-летний Артём Фёдоров. Чиновник будет заниматься вопросами строительства и архитектуры. Фёдоров получил должность после ухода Владимира Петрова.



Он родился в 1984 году в Москве, окончил Международный славянский институт имени Державина по специальности «Юриспруденция». Перед тем как приехать в Шахты, работал в Сочи на должности заместителя директора департамента транспорта и дорожного хозяйства.