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Замглавы администрации Новочеркасска покинул пост

Замглавы администрации Новочеркасска покинул пост
Заместитель главы администрации Новочеркасска покинул пост. О том, что Вячеслав Тимченко оставил должность, 11 января сообщил DonDay Новочеркасск.

В администрацию Новочеркасска он перешел с должности замминистра промышленности Ростовской области в 2018 году. Три года чиновник курировал вопросы транспорта, международных и внешнеэкономических связей, инвестиций, предпринимательства и туризма, ценовой и тарифной политики, защиту прав потребителей и закупку для муниципальных нужд.

В 2021 году Тимченко вернулся в региональное правительство на должность заместителя в одном из министерств.

Исполняющим его обязанности в казачьей столице назначили Игоря Тишкунова - начальника отдела внешнеэкономических связей.

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