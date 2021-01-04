Замглавы администрации Новочеркасска покинул пост
Заместитель главы администрации Новочеркасска покинул пост. О том, что Вячеслав Тимченко оставил должность, 11 января сообщил DonDay Новочеркасск.
В администрацию Новочеркасска он перешел с должности замминистра промышленности Ростовской области в 2018 году. Три года чиновник курировал вопросы транспорта, международных и внешнеэкономических связей, инвестиций, предпринимательства и туризма, ценовой и тарифной политики, защиту прав потребителей и закупку для муниципальных нужд.
В 2021 году Тимченко вернулся в региональное правительство на должность заместителя в одном из министерств.
Исполняющим его обязанности в казачьей столице назначили Игоря Тишкунова - начальника отдела внешнеэкономических связей.