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Экс-заместителя министра спорта Ростовской области оставили в СИЗО до 19 марта

Экс-заместителя министра спорта Ростовской области оставили в СИЗО до 19 марта
Ленинский районный суд Ростова продлил арест экс-заместителю министра Ростовской области Светлане Гадаровой. Она будет находиться в следственном изоляторе до 19 марта включительно. Об этом сообщает DonDay.

Светлану Гадарову подозревают в получении взятки. Бывшую чиновницу задержали в конце сентября 2024 года. По версии следствия, она могла взять деньги от предпринимателя взамен на помощь в получении государственного контракта. Сумму ущерба оценили в 80 тысяч рублей.

Максимальное наказание по вменяемой Светлане Гадаровой статье — до шести лет лишения свободы.
Фото: соцсети
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