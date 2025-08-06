В Таганроге проведут капитальный ремонт котельных и теплотрассы

Фото: Правительство Ростовской области

В Ростовской области в Таганроге в этом году проведут капитальный ремонт котельных и 11 участков аварийной теплотрассы, чтобы нормализовать теплоснабжение многоквартирных домов по улице Морозова. Глава региона Юрий Слюсарь провел интерактивный прием граждан, в рамках которого рассмотрели различные вопросы жителей Ростовской области.Отметим, что минувшей зимой температура в квартирах жителей приморского города не превышала 13 градусов. От этой котельной питаются более 70 многоквартирных домов, 12 детских садов и две школы.Мне известно об этой проблеме, и не только из вашего обращения, но и от главы города, которая тоже обратилась за помощью в область. Тема капиталоёмкая – около 200 млн рублей требуется на капремонт. Большую часть – 151 млн рублей – мы выделим из резервного фонда областного бюджета, остальное добавит муниципальный бюджет, - рассказал о решении Юрий Слюсарь.Завершить капитальный ремонт город должен до начала предстоящего отопительного сезона.- Будем в ручном режиме сопровождать все работы, отрабатывать с подрядчиком и контролировать каждый его шаг, - заверила Светлана Камбулова.Еще одно коллективное обращение поступило от жителей села Высочина Азовского района, которые рассказали о постоянных перебоях с электричеством. Из-за отсутствия света в поселке нет и воды, так как в дома вода поступает из скважин, оборудованных насосами. В зимний период энергозависимые котлы оставляют сельчан еще и без отопления.Как отметил глава минпромэнерго области Андрей Савельев, для нормализации электроснабжения в 2026 году в селе заменят опоры и другое электрооборудование. Кроме того, чтобы сократить число аварий уже в этом году, энергетики обрежут деревья и перетянут провода. Эти работы должны быть завершены в сентябре, определил сроки врио губернатора.Также на приеме врио губернатора поручил до 1 декабря оборудовать уличное освещение по дороге на улице Ленина в хуторе Обуховка Азовского района.В Ростове жители микрорайона Суворовский подняли вопрос нехватки мест в детски садах. Более 1100 детей ждут своей очереди для зачисления в дошкольные учреждения.Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин отметил, что до конца этого года в Суворовском завершат строительство детского сада на 240 мест, еще один – на 280 мест – построят к концу 2027 года. Еще для двух дошкольных учреждений уже подготовлена проектная документация, которая сейчас проходит государственную экспертизу.Глава региона поручил администрации города вместе с министерством образования оценить, достаточно ли будет этих детских садов с учетом перспективы развития нового района Ростова.