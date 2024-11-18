Замминистра спорта Ростовской области оставили под стражей до 19 декабря

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Ленинский районный суд Ростова продлил арест заместителю министра спорта Ростовской области Светлане Гадаровой. Она продолжит находиться под стражей еще месяц – до 19 декабря включительно. Об этом пишет издание DonDay.В отношении Светланы Гадаровой возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». По данным следствия, с сентября по декабрь прошлого года она могла получить деньги от мужа учредительницы и директора подрядной организации ООО «С». В свою очередь чиновница якобы помогла предпринимательнице не только выиграть тендер, проводимый ГБУ РО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской области», но и обеспечить беспрепятственное подписание актов о завершении работ. Общий размер ущерба составил 80 тысяч рублей.Чиновнице грозит до шести лет лишения свободы, а также штраф.