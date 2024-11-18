Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Замминистра спорта Ростовской области оставили под стражей до 19 декабря

Замминистра спорта Ростовской области оставили под стражей до 19 декабря
Ленинский районный суд Ростова продлил арест заместителю министра спорта Ростовской области Светлане Гадаровой. Она продолжит находиться под стражей еще месяц – до 19 декабря включительно. Об этом пишет издание DonDay.

В отношении Светланы Гадаровой возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». По данным следствия, с сентября по декабрь прошлого года она могла получить деньги от мужа учредительницы и директора подрядной организации ООО «С». В свою очередь чиновница якобы помогла предпринимательнице не только выиграть тендер, проводимый ГБУ РО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской области», но и обеспечить беспрепятственное подписание актов о завершении работ. Общий размер ущерба составил 80 тысяч рублей.

Чиновнице грозит до шести лет лишения свободы, а также штраф.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.