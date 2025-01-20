Фото: Яндекс.карты

Захватчики заложников в ростовском СИЗО собирались устроить теракты в Ингушетии. О планах захватчиков рассказали в региональном управлении ФСБ.Одна группа захватчиков должна была в оружейной комнате взять огнестрельное оружие и гранаты. Вторая группа начать захват заложников из числа сотрудников учреждения. Также в планы входило освобождение обвиняемых в террористических преступлениях. А также убедить силовиков дать им выехать в Ингушетию. Там захватчики собирались совершить ряд терактов.Напомним, 16 июня 2024 года шестеро заключенных выбрались из камеры ростовского СИЗО и взяли в заложники двоих сотрудников изолятора. Спецназ провел штурм изолятора, в ходе которого заложники не пострадали. Всех террористов, кроме одного, ликвидировали.