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Захватчики заложников в ростовском СИЗО собирались устроить теракты в Ингушетии

Захватчики заложников в ростовском СИЗО собирались устроить теракты в Ингушетии
Захватчики заложников в ростовском СИЗО собирались устроить теракты в Ингушетии. О планах захватчиков рассказали в региональном управлении ФСБ.

Одна группа захватчиков должна была в оружейной комнате взять огнестрельное оружие и гранаты. Вторая группа начать захват заложников из числа сотрудников учреждения. Также в планы входило освобождение обвиняемых в террористических преступлениях. А также убедить силовиков дать им выехать в Ингушетию. Там захватчики собирались совершить ряд терактов.

Напомним, 16 июня 2024 года шестеро заключенных выбрались из камеры ростовского СИЗО и взяли в заложники двоих сотрудников изолятора. Спецназ провел штурм изолятора, в ходе которого заложники не пострадали. Всех террористов, кроме одного, ликвидировали.
Фото: Яндекс.карты
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