Террористы взяли в заложники сотрудников колонии в Волгоградской области

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В Волгоградской области заключенные захватили в заложники сотрудников колонии № 19. ЧП случилось в городе Суровикино 23 августа.Как сообщают телеграм-каналы, есть убитые и пострадавшие в числе заложников. Четверо захватчиков требуют два миллиона долларов и вертолет, чтобы покинуть место заключения.Колонию пока не штурмуют, но на месте дежурят экстренные службы и силовики. В Следкоме РФ уточнили, что по факту захвата заложников возбудили уголовное дело. Предположительно, террористы — уроженцы соседних стран.Пару месяцев назад в Ростове-на-Дону произошла подобная ситуация. Утром 16 июня несколько обвиняемых раздобыли оружие и взяли в заложники двух сотрудников СИЗО. Несколько часов они требовали дать им оружие и машины, но переговоры не увенчались успехом. Силовики пошли штурмом, ликвидировав всех террористов, кроме одного. Даниила Камнева с ранением в голову удалось спасти. После выписки его вернули в изолятор.