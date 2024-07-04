В Ростове четырех сотрудников СИЗО №1 уволили после захвата заложников

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В Ростове-на-Дону четырех сотрудников СИЗО № 1 уволили в результате проверки, связанной с захватом заложников. Происшествие, которое прогремело на всю страну, произошло утром 16 июня.Шестеро осужденных, вооружившись заточками и ножами, выбрались из камеры и взяли в заложники двух сотрудников учреждения. Переговоры с террористами продолжались около трех часов, но ни к чему не привели. Во время штурма преступников ликвидировали. Выжить удалось лишь одному из них.После происшествия в СИЗО № 1 начались проверки. Временно от работы оказался отстранен врио начальника учреждения Роман Заболотнев. По данным портала SHOT, в результате обысков в изоляторе у заключенных нашли большое количество запрещенных предметов — от мобильных телефонов до игровых приставок.