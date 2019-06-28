Загадочное погребение обнаружили археологи в Азове



Азовские археологи обнаружили загадочное погребение. Человеческие останки обнаружили в заброшенном жилище при раскопках на Петровском бульваре. Захоронение датируется 14 веком. Скелет лежал у северной стены большого подвала.



В ходе исследования остатков Золотоордынского Азака учёные находили ещё восемь подобных захоронений в заброшенных домах.



- Для нас остаются загадкой люди, которые так хоронили умерших, - поделился заведующий отделом археологии Андрей Масловский. - Неясно, где они предавали их земле, если в их распоряжении не было заброшенных зданий. Также интересно, почему им позволяли это делать?



Андрей Николаевич добавил, что такие захоронения разбросаны по всему городу. Он предполагает, что это был какой-то языческий обряд.

Помимо бесхозных строений, археологи находили останки в хозяйственных ямах среди бытового мусора.

