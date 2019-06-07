Археологи Азова опознали человеческие останки, найденные в средневековой яме



Археологи смогли опознать человеческие останки, найденные при раскопках в Азове. Скелеты принадлежат взрослому и подростку, рассказал 9 июня заведующий отделом археологии местного музея-заповедника Андрей Масловский.



Как сообщили специалисты, обычно последние этапы раскопок преподносят самые интересные находки. Но при исследовании хозяйственной ямы на улице Энгельса всё получилось наоборот: археологи сначала обнаружили два погребения и различные предметы быта.



Эксперты ломали голову над тем, как человеческие останки могли попасть в хозяйственную яму. Сейчас они узнали, что трупы похоронили не в самой яме, а в углублении некой постройки.



- Для данной территории во времена Средневековья было принято хоронить людей в заброшенных жилищах, прямо возле стены, - рассказал Андрей Николаевич. - Найденные нами тела явно не просто бросили в яму, потому что каждому из них придали определённое положение. Зачастую захоронения совершались без могильных ям, трупы укладывали на дно жилищ. Если мы верно предполагаем, то это самый поздний случай бытования такого странного обычая.



Сообщается, что найденные кости принадлежат взрослому и подростку.