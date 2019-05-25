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В Азове археологи среди хозяйственного мусора нашли человеческие останки

В Азове археологи среди хозяйственного мусора нашли человеческие останки
Азовские археологи обнаружили человеческие останки в хозяйственной яме. Об удивительной находке рассказали в местном музее-заповеднике.

Обычно в таких местах специалистам попадаются осколки посуды, пуговицы и прочие предметы быта. А вот скелеты людей — это настоящий сюрприз. В земле рядом друг с другом оказались похоронены два человека.

- Для нас, скорее всего, навсегда останется загадкой, почему они оказались захоронены в хозяйственной яме, - отметил заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - Непонятно, как подобное могло произойти в таком маленьком городе, как турецкий Азов. Интересно, что кладбище находилось в каких-то 50 метрах от этого места.

Специалист добавил, что останки лежат на совсем маленькой глубине. Скорее всего, захоронение было тайным, но при каких обстоятельствах людей предали земле, неизвестно. Сейчас археологи приступают к более детальному изучению ямы.

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