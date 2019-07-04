Загадки древнего Азака: кто построил водопровод на кладбище?





Главная пешеходная аллея Азова – Петровский бульвар - сейчас больше похожа на одну сплошную земляную траншею. В начале июня здесь начались масштабные работы по благоустройству. Строители полностью убрали тротуарную плитку и разрыли землю под укладку коммуникаций.



В другом городе, с менее богатой историей, в траншею тут же уложили бы новые трубы и засыпали землей. Но Азов – совсем другое дело. История здесь, что называется, лежит под ногами, поэтому бок о бок с рабочими трудятся археологи. Более 700 лет назад на этой территории располагалась одна из центральных улиц средневекового Азака.



Некрополь под Пушкиным



Начавшиеся работы – это единственная для археологов возможность восполнить белое пятно на карте древнего города. Территория по обе стороны от Петровского бульвара хорошо изучена. По словам заведующего отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрея Масловского, в этих двух кварталах найдено порядка 70 процентов всех находок, выставленных в Азовском музее.



А вот какие загадки скрывались под главной городской аллеей, до сих пор было неизвестно. Теоритически учёные предполагали, что могут увидеть под слоем земли. Это как картинка пазла, из которой вынули несколько деталей, но общий вид сохранился.

- В начале 14-го века на одной из главных улиц Азака располагались жилые дома, здания общественного назначения, торговые помещения и общественные туалеты. По сути, всё то же самое, что и в центре современного города, - рассказал Андрей Масловский.







Что действительно удивило бы нынешних азовчан, так это кладбище посреди города. Однако, как пояснил археолог, никакой странности в этом нет. Образование некрополя, предполагают учёные, относится ещё к правлению первого золотоордынского хана Азака, основавшего город, Менгу-Тимура (1266-1282 гг.). Могильник возник на его южной окраине. Но поселение быстро разрасталось, и в итоге кладбище оказалось внутри центральной части города. Благодаря этим раскопкам специалистам как раз удалось уточнить границы главного городского некрополя. Его восточный угол находится в месте, где сейчас установлен памятник Пушкину.



Буквально в самом начале Петровского бульвара под ногами прохожих находился целый семейный склеп. В нём покоились останки четырёх взрослых, одного подростка и нескольких детей.

- Квадрат основания склепа был накрыт куполом. За последние 100-150 лет этот склеп дважды был потревожен современными коммуникациями. Последний раз через него проложили водопроводную траншею. Тем не менее основание, сложенное из мелкого камня, сохранилось, - добавил учёный.







Арочный вход в усыпальницу был «запечатан» камнем. Глыба отодвигалась, и внутрь подзахоранивали вновь усопших. Всего его использовали семь раз.



Источник воды







В 2004 году археологи нашли на территории города траншею с обломками водопроводных керамических труб. Их стыки прочно скреплялись известковым раствором. Это были первые обнаруженные фрагменты средневекового водопровода. Его диаметр составлял порядка 10-12 сантиметров. А вот какова была его протяженность и предназначение, понять не удалось.

- Мы предполагали, что в древнем Азаке существовали водопроводы, но в ходе дальнейших раскопок найти их не удавалось. 400 раскопов, которые охватили практически всю территорию города, казалось бы, не оставляли мест, где могла бы пролегать водопроводная линия. И вот в самом центре древнего города мы обнаружили водопровод, диаметр которого составлял около 20 сантиметров. Он проходил вдоль южной границы некрополя.



К сожалению, проследить путь средневековых коммуникаций уже невозможно – вокруг плотная городская застройка. Учёные предполагают, что водопровод был построен для водоснабжения какого-то конкретного объекта. Для археологов остаётся загадкой, откуда бралась вода, ведь никаких водоёмов поблизости не было, а горожане получали воду путём подвоза.

- Дело в том, что подземные воды в Азове залегают очень глубоко, на уровне 20 метров. Есть информация, что вплоть до середины 20-го века в районе современной улицы Пушкина были колодцы. Возможно, вода поступала оттуда, - отметил главный археолог Азова.



Водопровод проходил вдоль кладбища в сторону гончарного района. Но почему ремесленники сразу не обосновались вблизи водоёма, чтобы не придумывать способ доставки воды? К тому же прокладка водопровода -очень дорогостоящий проект. Откуда могли взяться средства на его строительство, учёным пока не известно.



Стройматериал из Средневековья







На Петровском бульваре археологи будут трудиться всё лето. Работы должны завершить к концу августа. Андрей Масловский считает, что в ходе дальнейших раскопок вряд ли удастся сделать более сенсационную находку, чем водопровод. Но вполне вероятны и неожиданные сюрпризы, ведь в этом районе располагались усадьбы богатых горожан, и активно велась торговля. Сюда приезжали купцы со всего мира.



В ходе раскопок уже попадались скопления относительно богатой керамики, сирийское стекло, медный сосуд и другие весьма ценные для того времени предметы. К сожалению, не сохранились жилища, археологи находят только их следы.

- В конце 19-го – начале 20-го веков в Азове ещё оставались постройки 14-го века. Но их разбирали на стройматериал. Таким образом одна из первых мостовых посада Азова конца 19-го века была вымощена средневековым кирпичом. По самым скромным подсчётам на эти цели понадобилось несколько тысяч штук кирпича. Теперь нам приходится только догадываться, как выглядели здания в конце 14-го века, - рассказал Андрей Масловский.



Окно в прошлое







Прохожие подходят к краю траншеи и с любопытством заглядывают внутрь. Все находки после фиксации археологи увозят. Увидеть их потом можно будет в Азовском музее. Но далеко не все экспонаты можно разместить в музейной витрине. Гораздо эффектней они смотрятся в естественной среде. Опыт «музеефикации», когда после раскопок отдельные фрагменты археологических объектов не изымают из земли, а консервируют под прочным стеклом, есть во многих городах с древней историей. Что-то подобное можно найти даже в Ростове. Когда при реконструкции городской набережной нашли деревянные сваи, заложенные в 1890 году при её строительстве. Бревна выставили в витрине на уже обновленной набережной.

- Если Азов претендует на звание туристического города, очевидно, что и ему нужно обзавестись такими объектами. Обнаруженный участок древнего водопровода идеально подошёл бы для создания «археологического окна».



«Законсервированные» артефакты в центре города, несомненно, привлекут внимание туристов. Решение остаётся за местными властями.



