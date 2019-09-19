На окраине Азова археологи обнаружили древнюю мостовую, выложенную костями животных



Археологи Азовского музея-заповедника начали исследовать новую территорию средневекового Азака. Сейчас работы ведутся в районе дома № 14 по улице Луначарского. Как рассказали специалисты, уже первые квадратные метры раскопок принесли им массу сюрпризов.



Под слоем грунта археологи нашли мостовую 14-го века, тянущуюся с юго-запада на северо-восток.



- Этот раскоп преподнёс нам целый ряд загадок, - поделился заведующий отделом археологии Андрей Масловский. - Неясно, откуда в этом районе города взялось столько костей. В центре города это объяснялось большой плотностью населения и наличием скотобоен. Здесь же людей жило очень мало.



На окраине Азака население было малочисленным, и, как следствие, было мало крупного рогатого скота. Однако, костей для мостовой на этой улице не пожалели. Учёные рассказали, что здесь лежат кости коров и лошадей. Что интересно — все они мелко раздроблены. В центральных районах города для строительства дорог использовали более крупные экземпляры.



В августе археологи сделали не менее интересную находку. Средневековая улица, которая теперь носит название Петровского бульвара, оказалась вымощена фалангами пальцев тысяч овец.

