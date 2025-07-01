В Ростове по техпричине уже больше двух недель не работает фонтан на Аллее Роз

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону фонтан, расположенный на Аллее Роз по адресу: проспект Коммунистический, 25/4, не функционирует уже около двух недель. По информации, предоставленной отделом благоустройства и лесного хозяйства города, ремонтные работы продлены еще на семь дней.Светомузыкальный фонтан на Аллее Роз в парке Плевен был открыт 1 июня 2022 года. Это стало приятным событием для горожан, поскольку предыдущий фонтан не работал на протяжении двух лет.К сожалению, вскоре после открытия возникли неполадки в системе фильтрации. Она оказалась забита различным мусором: упаковками от мороженого, пластиковыми бутылками, полиэтиленом и опавшими ветками. Фонтан временно закрыли на техническое обслуживание. Похожие ситуации повторялись и в последующие годы.В 2025 году, с наступлением летнего сезона, фонтан вновь начал свою работу. Однако, не прошло и месяца, как он снова перестал функционировать. В настоящее время проводятся ремонтные работы. Изначально планировалось возобновить работу фонтана к 27 июня, но 30 июня было объявлено о продлении сроков ремонта. Теперь запуск фонтана запланирован на 8 июля.