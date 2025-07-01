Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове по техпричине уже больше двух недель не работает фонтан на Аллее Роз

В Ростове по техпричине уже больше двух недель не работает фонтан на Аллее Роз

В Ростове-на-Дону фонтан, расположенный на Аллее Роз по адресу: проспект Коммунистический, 25/4, не функционирует уже около двух недель. По информации, предоставленной отделом благоустройства и лесного хозяйства города, ремонтные работы продлены еще на семь дней.

Светомузыкальный фонтан на Аллее Роз в парке Плевен был открыт 1 июня 2022 года. Это стало приятным событием для горожан, поскольку предыдущий фонтан не работал на протяжении двух лет.

К сожалению, вскоре после открытия возникли неполадки в системе фильтрации. Она оказалась забита различным мусором: упаковками от мороженого, пластиковыми бутылками, полиэтиленом и опавшими ветками. Фонтан временно закрыли на техническое обслуживание. Похожие ситуации повторялись и в последующие годы.

В 2025 году, с наступлением летнего сезона, фонтан вновь начал свою работу. Однако, не прошло и месяца, как он снова перестал функционировать. В настоящее время проводятся ремонтные работы. Изначально планировалось возобновить работу фонтана к 27 июня, но 30 июня было объявлено о продлении сроков ремонта. Теперь запуск фонтана запланирован на 8 июля.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.