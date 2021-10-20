Задержанных по делу Борзенко чиновников отправили в СИЗО на два месяца
На фото слева направо: Анатолий Свириденко и Андрей Ремизов.
Двух подчиненных бывшего главы Аксайского района Виталия Борзенко отправили в СИЗО на два месяца. Его экс-заместитель по вопросам экономики, финансов, инвестиций и промышленности Андрей Ремизов и начальник отдела потребрынка Анатолий Свириденко пробудут в следственном изоляторе до 20 декабря.
Напомним, чиновников задержали 21 октября. По предварительной информации, они курировали вопросы организации торговли на аксайских рынках по указаниям арестованного экс-главы Аксайского района Виталия Борзенко.
Ремизова подозревают по статьям «Участие в ОПГ с использованием служебного положения» и «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Последнюю вменяют и Анатолию Свириденко.
Помимо замглавы и начальника отдела потребрынка, следствием установлены двенадцать фигурантов по делу об аксайских рынках, включая Виталия Борзенко, Карима Бабаева, объявленного в международный розыск, и его сыновей – Вадима и Эдуарда. В составе организованной преступной группировки они захватили 35 гектаров земли в Аксайском районе и развернули на ней незаконную предпринимательскую деятельность. Орудовала ОПГ больше двадцати лет и нажилась за это время на 236 миллионов рублей.